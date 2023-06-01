В Тюмени со 2 по 4 июня перестанет работать парковка по улице Хохрякова

Фото: пресс-служба городской администрации.

В Тюмени на пару дней перестанет работать парковка по улице Хохрякова в районе здания Советская, 20, рассказали в пресс-службе городской администрации.

– Она будет недоступна для автомобилистов с 8 часов 2 июня до 14 часов 4 июня в связи с проведением Всероссийского музыкального фестиваля «Музсходка», – заявили в пресс-службе тюменской мэрии.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.