Депутаты Тюменской облдумы оценили развитие поселка Харп и города Лабытнанги на Ямале

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Совместное заседание комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Законодательного собрания ЯНАО и комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы состоялось в Салехарде 30 и 31 мая 2023 года. Тюменскую делегацию возглавила председатель профильного комитета Ирина Соколова.

Депутаты посетили Лабытнанги и поселок Харп. Два года назад поселок вошел в состав городского округа города Лабытнанги. По словам Ирины Соколовой, вопросы местного значения теперь решаются оперативно и комплексно. Исключено дублирование полномочие, создан единый план стратегического развития.

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению отметила, что членам делегации важно составить собственное представление о сбалансированности развития территорий после реформы местного самоуправления. Например, перехода на одноуровневую систему организации органов местного самоуправления и присоединения поселка Харп к городу Лабытнанги.

В поселке Харп есть несколько жизнеобеспечивающих объектов. Взять хотя бы мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», которому в 2023 году исполнится десять лет. На нем изготавливают мясо северного оленя, после чего 80% продукции уходит в магазины Салехарда, Лабытнаног и Приуральского района. Как отметил депутат Тюменской областной думы Денис Ващенко, такие предприятия важны в небольших населенных пунктах, ведь они способствуют социально-экономическому развитию территории.

В свою очередь, зампредседателя комитета Владимир Пискайкин отметил уникальность и важность для восполнения природных ресурсов Собского рыбоводного завода. А заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Лариса Цупикова напомнила о перспективах сотрудничества Тюменской области, Югры и Ямала, в том числе в сфере туризма и культуры.

Помимо всего прочего, депутаты возложили цветы в парке Победы города Салехарда, познакомились с историко-архитектурным комплексом «Обдорский острог» и оценили планы обновления Дома культуры «Сияние Севера» в поселке Харп.