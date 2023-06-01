В Тюмени появились краснокнижные серые утки – чернозобая гагара

Фото: паблик «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюмени жители сфотографировали редкую птицу. Необычную утку заметили тюменцы на озере. Выяснилось, что это чернозобая гагара, пишет «Мегатюмень». По словам доцента кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Марии Ивановой, птица находится в Красной книге региона. Для Тюмени она редкая.

– Репродуктивный потенциал этих водоплавающих птиц очень низок, они осторожны и редко уживаются рядом с людьми. Часто гибнут в рыболовных сетях, от выстрелов браконьеров и нефтяных загрязнений на севере региона, – пояснила Мария Иванова.

Обычно чернозобая гагара встречается в озерах Чёрное, Большое Белое и Няшино. Эти птицы предпочитают надпойменные водоемы на юго-востоке области.