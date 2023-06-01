Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 9:12

В Тюмени появились краснокнижные серые утки – чернозобая гагара

Эти птицы предпочитают надпойменные водоемы на юго-востоке области
Серафима Краснова
Фото: паблик «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюмени жители сфотографировали редкую птицу. Необычную утку заметили тюменцы на озере. Выяснилось, что это чернозобая гагара, пишет «Мегатюмень». По словам доцента кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Марии Ивановой, птица находится в Красной книге региона. Для Тюмени она редкая.

– Репродуктивный потенциал этих водоплавающих птиц очень низок, они осторожны и редко уживаются рядом с людьми. Часто гибнут в рыболовных сетях, от выстрелов браконьеров и нефтяных загрязнений на севере региона, – пояснила Мария Иванова.

Обычно чернозобая гагара встречается в озерах Чёрное, Большое Белое и Няшино. Эти птицы предпочитают надпойменные водоемы на юго-востоке области.