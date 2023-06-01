Жителям Тюмени в мэрии объяснили, при какой температуре воздуха в автобусах включают кондиционеры

В случае неисправности систем кондиционирования воздуха автобус выйдет на линию в любом случае. Фото: Татьяна Коркина

В городской администрации назвали причины духоты в автобусах Тюмени. Жители жалуются на жару и невозможность дышать в общественном транспорте. С 1 по 4 июня 30-градусная жара атаковала Тюменскую область. 4 июня столбики термометров в некоторых районах поднимутся до +37…+38 градусов.

В администрации уточнили, что в случае неисправности систем кондиционирования воздуха автобус все равно выйдет на линию..

– При переходе общественного транспорта на летний график работы перевозчиками проводится технический осмотр систем кондиционирования воздуха. В случае неисправности производится необходимый ремонт. Однако автобус выйдет на линию в любом случае. Согласно Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, неработоспособность системы кондиционирования не входит в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день на городских маршрутах осуществляют движение 386 автобусов, оснащенных кондиционерами. Циркуляция воздуха в автобусе с помощью кондиционера начинается, когда температура воздуха на улице достигает +25 градусов. В таком случае для сохранения оптимальной температуры воздуха в салоне включают сплит-систему.