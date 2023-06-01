Воспитанники клуба «Горизонт» в Тюмени осваивают навыки по туризму

Главная цель мероприятия – развитие инклюзивного туризма в Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

На спортивно-оздоровительной базе «Азимут» прошли сборы для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники клуба «Горизонт» с ДЦП, нарушением опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями осваивают навыки по туризму. Малыши и взрослые под руководством инструктора Антона Гураля научились ставить палатки, а потом ребята заночевали на природе. Выезд был приурочен ко Дню защиты детей, пишет «Вслух.ру».

— Спортивно-развлекательную программу «Цветами улыбается Земля» на базе «Азимут» с нашими воспитанниками мы проводим с 31 мая по 1 июня, а также с 3 по 4 июня вместе с серебряными волонтерами, объединив их и наш проекты. В мероприятии принимают участие 38 человек. Среди них дети школьного возраста, семьи с маленькими детьми, а также взрослые с инвалидностью, — сообщил руководитель и организатор инклюзивного клуба «Горизонт» Татьяна Гайнутдинова.

Главная цель мероприятия – развитие инклюзивного туризма в Тюменской области, а также социализация людей с инвалидностью, развитие их коммуникативных навыков.