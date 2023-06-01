Танцуют все: зрители фестиваля «Музсходка» получат скидки на квартиры в «Стране»

Фестиваль пройдет в третий раз, но впервые в таком масштабе. Фото: Юлия Старцева.

3 июня в Тюмени пройдет масштабный мультижанровый фестиваль «Музсходка». На 8 сценах выступят более 100 артистов и коллективов из 26 городов России. Вход для зрителей абсолютно свободный!

Генеральным партнером события выступил федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Специально для зрителей фестиваля «Страна» подготовила выгодное предложение. Тюменцы могут получить скидку до 300 000 рублей на покупку новой квартиры в ЖК, которые строит компания в Тюмени. Для этого нужно будет перейти по QR-коду, который разместят на трех главных сценах фестиваля – у «Конторы пароходства», ДК «Нефтяник» и на набережной (рок-сцена).

Зрители фестиваля смогут получить скидку на покупку квартиры в ЖК от «Страны Девелопмент». Фото: АО СЗ «Стройтранс №1».

Для удобства тюменцев и гостей фестиваля все 8 площадок «Музсходки» будут находиться в историческом центре Тюмени и любимых многими местах: на пешеходной улице Дзержинского, рядом с филармонией, на набережной, у Дома культуры «Нефтяник» и других локациях, отмеченных на карте.

Все 8 площадок расположены в историческом центре Тюмени. Фото: АО СЗ «Стройтранс №1».

Зрителей ждут не только выступления артистов, организаторы также подготовили угощения, мастер-классы и подарки.

– Когда узнали, что в Тюмени вновь проходит «Музсходка», а в этом году в таких масштабах, не смогли пройти мимо. Развитие творческой среды – одно из направлений работы нашей компании. В наших ЖК мы создаем пространства для самореализации: развивающие детские площадки, бульвары со сценами и амфитеатрами, где можно собираться с единомышленниками и проводить праздники, спектакли и концерты, – рассказали в пресс-службе ГК «Страна Девелопмент».

Реклама

АО СЗ «Стройтранс №1»

strana.com

LjN8K3Mmx