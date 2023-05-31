Предпринимателям, купившим в лизинг новое оборудование, направят на субсидию 50 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

50 миллионов рублей направят на субсидию предпринимателям, закупившим в лизинг новое оборудование. Прием документов для участия в отборе получателей стартовал 3 мая. Нововведение года - полное отсутствие задолженности соискателя перед бюджетом, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

- Бизнесмены Тюменской области могут вернуть до трех миллионов рублей по каждому договору. Мы видим тренд на развитие отечественного производства, и правительство региона готово разделить с бизнесом его затраты на модернизацию, возместить половину стоимости оборудования. В прошлом году 57 предпринимателей воспользовались этой мерой и приобрели почти 130 новых станков для выпуска продукции в разных сферах, от хлебопечения до модульных вагон-домов и чековой ленты, - рассказал директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

Заявки на участие в программе господдержки принимают по адресу: Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 518, телефон 42-66-52, а также в МФЦ до 9 июня. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

КСТАТИ

В Тюменской области увеличивается число самозанятых. Есть два момента, которые обуславливают рекордный рост самозанятости. Это стремление людей к развитию, часто тюменцы кардинально меняют профессию, ритм жизни и уровень дохода, уходя в свое дело. И это весомый качественный показатель бизнес-климата, что столько граждан чувствуют уверенность в силах, востребованность своей продукции и услуг, ведь у нас ежедневно по 80 человек принимают для себя решение стать самозанятыми.

И второе - простое администрирование. Сервис «Мой налог» работает уже больше двух лет, с его помощью зарегистрировались 78 процентов самозанятых, в остальных случаях помогали банки. Также действие налога на профессиональную деятельность продлят на 10 лет. Будет увеличен и предельный размер дохода самозанятого - с 2,4 млн до 4,8 млн рублей.