В Тюменской области насчитывается более 78 тысяч самозанятых Фото: Татьяна Коркина

Каждый двадцатый житель Тюменской области - самозанятый. Только за минувший год количество тюменцев, решивших работать на себя, увеличилось на 75%. Сейчас в регионе более 78 тысяч самозанятых. Жители региона, решившие создать свой бизнес, находят себя в разных сферах.

Так, самозанятый Александр Руденко создает предметы интерьера из уральских камней. Авторский подход позволяет конкурировать с иностранными производителями аналогичного сегмента рынка. Спрос на продукцию в последние годы растет. Такой спрос Александр связывает с растущей популярностью загородного строительства и возросшим интересом к отечественным изделиям из природных материалов.

– Сейчас в обиход входит всё натуральное - изделия из камня, дерева. Люди стремятся привнести в дом больше природных материалов. Наши изделия продаются по всей России, включая Калининград, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Дальний Восток, - пояснил Александр.

Основная фишка небольшого и молодого производства - раковины из порфировидного гранита, змеевика, окаменелых деревьев. Их, как и другие предметы интерьера, и плитку обрабатывают вручную. Из оборудования используются только болгарка и полировальная машинка. Особенно ценится авторская обработка: раковина внутри отполирована, а снаружи сохраняется шероховатая фактура камня. При этом тюменские изделия надежнее европейской керамики, а по цене, в условиях санкций, даже дешевле.

Тюменка Наталья Калугина создает букеты из зефира. При создании съедобных цветов она использует не ароматизаторы, а розовую воду. Из зефира она создает розы, эустомы, люпины, тюльпаны и другие цветы. На создание одного такого букета уходит от 7 до 10 дней. Наталья оформлена как самозанятая. Зефирные цветы мастерица создает вручную из натуральных продуктов. Ее съедобные цветы можно давать детям, в них мало сахара, а в основе используются яблочное пюре, агар-агар, яичный белок фермерских кур. Кстати, в составе нет лимонной кислоты.