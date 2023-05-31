До конца 2023 года в Тюменской области откроются девять учебных заведений

Летние каникулы у школьников только начались, а у учителей и чиновников, работающих в системе образования, уже идет подготовка к следующему учебному году. Один из основных вопросов - строительство и ремонт новых школ. Так, до конца года в регионе откроют девять новых учебных заведений, а за пять лет было введено в эксплуатацию 24 школы. Уже в этом году 160 учеников, 15 из которых первоклассники, Черемшанского поселения Ишимского района начнут обучение в обновленной школе. Она откроет свои двери 1 сентября 2023 года. Работы на данный момент выполнены на 80%. Для безопасности школу оснастили видеокамерами.

- Практически завершена внутренняя отделка, уложен линолеум, благоустраивается территория. В стенах здания установлены и полностью смонтированы камеры видеонаблюдения. Рабочие приступили к ремонту входных тамбуров, - рассказал о ходе капремонта глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Впервые в учреждении будет работать группа полного дня, которая рассчитана на 25 детей. Появятся и новые кабинеты для робототехники.

Между тем глава Тюменской области Александр Моор рассказал, что региону необходима поддержка федерального центра, чтобы быстрее возводить образовательные объекты.

- Софинансирование со стороны федерального бюджета составляет 27 процентов, это почти треть. Условно говоря, мы можем двигаться на треть быстрее. Мы попросили у сенаторов поддержки в этом вопросе: заявили четыре школы в Тюмени и Тюменском районе. Все объекты проектируются, некоторые даже начали строиться. Поддержка нам будет оказана, - отметил губернатор на прошедших Днях Тюменской области в Совете Федерации.