В Заводоуковске начнут выпускать безопалубочные плиты Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

«Заводоуковский КСМ» начнет выпускать безопалубочные плиты при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. На заём в размере 46 млн рублей, полученных по государственной региональной программе «Промышленность», компания закупила технологическое оборудование для новой производственной линии. Кроме того, деньги пошли на модернизацию железобетонных конструкций и покупку специализированной техники, включая формовочную машину, дозаторы, бетономешалки и шнеки.

По словам гендиректора компании Николая Сапего, новая производственная линия позволит на 15% увеличить объем выпускаемой продукции, повысить качество приготовления бетонных смесей и снизить себестоимость.

– Самое главное – мы улучшим условия труда наших работников за счет применения современного оборудования и автоматизации производственного процесса, – отметил Николай Сапего.

Общая стоимость проекта составляет 68 млн рублей, будет создано 10 новых рабочих мест. Закончить модернизацию и выйти на полную мощность предприятие планирует в августе 2024 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», Правительство РФ выделит Тюменской области 244 миллиона рублей на закупку медицинского оборудования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина. Средства поступят из резервного фонда, их направят на дооснащение областных больниц в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и Голышманово, а также их подразделений и филиалов. Учреждения закупят новые эндоскопы, аппараты УЗИ, передвижные офтальмологические и стоматологические комплексы для оказания выездной помощи.