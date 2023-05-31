В тюменском роддоме №3 появились новые акушерские кресла-кровати Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменском родильном доме № 3 в 2023 году появились новые акушерские кресла-кровати, которые можно адаптировать к любым потребностям роженицы и значительно облегчить процесс родов. По словам главврача третьего родильного дома № 3 Ольги Братовой, использование таких кроватей – мечта не только врачей, но и рожениц.

– Конструкция кроватей позволяет провести быструю трансформацию в кресло, а регулировка высоты и угла наклона способствует расслаблению мышц спины и таза. Данные кресла-кровати можно адаптировать к любым потребностям роженицы и значительно облегчить процесс родов, – отметила Ольга Братова.

В роддоме уже были такие кровати, но их решили заменить на более современные и модифицированные. В ближайшее время в роддом привезут еще три кровати.

Как отметила одна из рожениц, Мария, некоторое время назад она с мужем побывала на экскурсии в третьем родильном доме. Будущим родителям подробно рассказали о периодах родов, методах обезболивания и провели «генеральную репетицию» родов. Так что пара решила, что будет рожать только в третьем роддоме.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что врачи тюменского роддома № 3 провели органосохранную операцию женщине с внематочной беременностью. Гинекологи провели экстренную операцию. Лапароскопически, через небольшие проколы, они удалили трубу с плодным яйцом, при этом сохранив у пациентки маточную беременность. В последующем женщина родила здорового и доношенного ребенка.

Отметим, что за один год в родильном доме № 3 проводится порядка 2 тысяч операций – экстренных и плановых, при этом 90% из них выполняются по малоинвазивным методикам, без разрезов, то есть максимально бережно для женского организма.