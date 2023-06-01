В Тюмени вручили благодарности Народного фронта коллективам федеральных ведомств за помощь защитникам Донбасса

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Благодарственными письмами и памятными знаками Народного фронта наградили территориальные коллективы федеральных структур, которые внесли свою лепту в дело оказания помощи бойцам, находящимся в зоне СВО. Событие приурочено к годовщине со дня основания проекта Общероссийского народного фронта – фонда «Все для Победы», который объединил множество людей разных поколений и профессий.

Награды вручили главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Благодарностями и значками удостоили три трудовых коллектива: Управление Росреестра по Тюменской области, федеральное бюджетное учреждение социального фонда России «Центр реабилитации «Тараскуль» и Управление федерального казначейства по Тюменской области.

– Мы говорим спасибо самым активным на сегодняшний момент, но будем поощрять отличившихся и дальше. Всеобщую лепту добра вносят все коллективы, вне зависимости от их размера, поэтому и вклад у кого-то может быть больше, у кого-то меньше, но вложенная в общее дело теплота безгранична, – подчеркнул Дмитрий Кузьменко.

В приветственном слове Павел Белявский отметил высокую консолидацию жителей Тюменской области в вопросах поддержки военнослужащих, их семей и жителей вновь присоединенных территорий.

– Часто те, кто помогает, делают это без огласки и остаются неизвестными, поэтому сегодня особенно приятно поздравить и вручить заслуженные награды тем, кто неравнодушен и участвует в сборе пожертвований для защитников Донбасса, – сказал замгубернатора.

В ответ руководитель Управления федерального казначейства по Тюменской области Светлана Друганова рассказала, что ее коллектив на 80% состоит из женщин. И весь 2022 год они готовили своими руками подарки для бойцов, например вязали носки. «Это частичка нашего сердца для бойцов специальной военной операции. Мы верим, что всё будет замечательно», – добавила Светлана Друганова.