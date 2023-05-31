В Аромашевском филиале Областной больницы №11 продолжается капремонт лечебного корпуса Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Капитальный ремонт лечебного корпуса больницы продолжается в аромашевском филиале областной больницы № 11. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, капитальный ремонт проводится в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Ремонтируют поликлинику со второй половины 2022 года. За это время здесь установили дренажную систему в подвалах, провели противоаварийные работы в помещениях подвала, усилили стены отделения терапии и оперативного блока, отсыпали песчано-глинистый грунт. Кроме того, в подвалах выполнили гидроизоляцию стен, утеплили межэтажные перекрытия по площади подвала мини-плитой.

Строители также отсыпали грунт, выполнили гидроизоляционные работы и залили отмостки по периметру здания. Что касается фасада, то работники выложили кирпичную стену и усилили ее специальным способом сверления и заливки. Осталось завершить утепление фасада и установить усилительные профили.

Заканчиваются и ремонтные работы кровли. Строители утеплили чердачное перекрытие, удлинили кровлю. Осталось заменить кровлю на металл-черепицу и установить ограждение кровли.

По словам главврача областной больницы Алексея Белова, и жители Аромашевской больницы, и медицинский персонал с нетерпением ждут завершения строительных работ.

– Текущий капитальный ремонт лечебного корпуса будет отвечать всем современным требованиям, – подчеркнул Алексей Белов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в областной больнице № 15 в селе Нижняя Тавда после капремонта открылось новое терапевтическое отделение. В ходе ремонта тут полностью заменили систему отопления, вентиляции и кондиционирования, электроосвещения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации.