Предпринимательница из Упоровского района успешно развивает производство мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Предпринимательница из Упоровкого района Анна Снегирева с успехом развивает собственное производство. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в феврале 2021 бизнес-вумен открыла два цеха по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения и цех по переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов.

Анна пришла в предпринимательство после того, как отработала в нефтегазовой отрасли. По окончании университета она начала работать в управлении рабочего снабжения, но ее потянуло на родину. Затем будущая предпринимательница работала заместителем директора по торговле, но все-таки хотела заниматься собственным делом.

После открытия цехов дело сразу пошло на лад. Ассортимент продукции и ее объемы ежегодно увеличиваются. К примеру, сегодня в цехах производят около 200 наименований кондитерских изделий и около 40 наименований мясных полуфабрикатов. Продукция ИП Снегирева А. А. пользуется спросом на прилавках села Упорово, Упоровского и Заводоуковского районов, а также поступает в школы и детские сады Упоровского района.

По словам сотрудников, которые работают у Анны, она очень трепетно относится к своей деятельности. Предпринимательница уверена, что успех зависит от качества продукции.

– Поэтому нужно быть постоянно на связи с потребителями: изучать спрос, проводить опросы, дегустации. В результате таких опросов делается предпочтение тем или иным видам изделий, что опять же увеличивает привлекательность малой пекарни, – отметили работники цехов.