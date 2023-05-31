Поздравляем, у вас «трешка»: «Страна» дарит скидку на большие квартиры к 1 июня

Фото: Владимир Кирчаков.

В преддверии дня защиты детей «Страна Девелопмент» предоставляет скидку 5% на квартиры семейного формата в проектах комфорт-класса в Тюмени и Екатеринбурге. Акция продлится до 26 июня. В акции участвуют двух- и трехкомнатные квартиры, пул лотов ограничен.

– Улучшение жилищных условий – это важнейшая задача, которая стоит перед многими семьями с детьми. Мы надеемся, что акция поможет таким семьям обрести квартиру мечты в лучших проектах Тюмени и Екатеринбурга, – комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Во всех проектах застройщик уделяет большое внимание созданию комфортной и безопасной среды для игр и развития детей всех возрастов. Детские площадки в ЖК «Страны» построены по тематическим и индивидуальным эскизам: космические корабли и луноходы, мореплавательные корабли и ж/д локомотивы, медвежья берлога и северный чум.

Фото: Владимир Кирчаков.

Во дворах и плейхабах на пешеходных бульварах организованы разноформатные зоны: спортивные, для отдыха на качелях, для работы, полосы препятствий, площадки для йоги, места для пикников и отдыха на специальном газоне, песочницы с тактильными предметами и развивающими текстурами, карусели, игровые комплексы, батуты, теневые шатры, стены для скалолазания и др.

Напомним, что в Тюмени «Страна» реализует 6 проектов комфорт-класса, последним из которых стал жилой комплекс «Авторский» на участке КРТ на улице Ирбитской. В феврале 2023 года «Страна Девелопмент» получила разрешение на строительство первого дома. ЖК на улице Ирбитской будет состоять из 4 домов переменной этажности. Всего планируется сдать 1 727 квартир общей площадью более 71 тыс. кв. метров. При реализации проекта застройщик планирует, помимо озеленения и благоустройства, предусмотреть место под детский сад. Весь проект планируется завершить в 2025 году.

Фото: Владимир Кирчаков.

Еще один проект, который компания анонсировала в этом году – ЖК «Юнион». Этот комплекс – совместный продукт двух федеральных застройщиков: ГК «Страна Девелопмент» и Группы «Эталон». Новый комплекс с собственной инфраструктурой будет возведен в районе улиц Интернациональной – Объездной, рядом с аэропортом Плеханово. Общая площадь застройки – 9 га. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2026 год. В четырех очередях запроектировано 8 820 квартир и четыре многоуровневых паркинга с теплыми переходами в секции домов.

Справка

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. метров.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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