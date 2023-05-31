Тюменская делегация 1 июня примет участие в мероприятии «Мы дети твои, Россия!»

Фото: архив "КП-Тюмень".

Международный День защиты детей 1 июня – самый желанный праздник лета. С него начинаются для ребят летние каникулы, а это новые поездки, встречи, новые друзья. Традиционно делегация от Тюменской области примет участие в праздновании Международного дня защиты детей в городе Москве, где пройдет культурно-массовое мероприятие «Мы дети твои, Россия!». Организатором является Российский детский фонд, данный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Членами делегации стали учащиеся Тюменского района, г. Ялуторовска, г. Заводоуковска и г. Тюмени. Все они хорошо учатся, являются победителями различных творческих конкурсов, спортивных соревнований. Для ребят посещение Москвы станет незабываемым событием в жизни. Насыщенная программа пребывания в столице нашей Родины включает посещение Кремля, Красной площади, Третьяковской галереи, Большого театра и прогулку по Москве-реке. Ребята познакомятся с представителями делегаций из разных регионов нашей страны, найдут себе новых друзей.

В то же время участники делегации смогут поделиться своими впечатлениями о днях, проведенных в Москве, о посещенных спектаклях и экскурсиях, о том, что нового они узнали об истории России, став участниками творческого конкурса, написав небольшое эссе или сняв видеоролики. Лучшие Работы будут награждены, размещены в социальных сетях и напечатаны в журнале «Дитя человеческое» Российского детского фонда.