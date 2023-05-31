Почти 165 млн рублей выплатили тюменцам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Выделенные средства компенсируют часть затрат семей на оплату жилого помещения и коммуналку. Фото: Татьяна Коркина

Почти 165 миллионов рублей выплатили тюменцам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в первом квартале 2023 года. Общая сумма на указанные цели составила более 164 миллионов рублей, пишет «ФедералПресс».

– Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 1 квартале 2023 года (январь – март) предоставлена 21,4 тысячи семей в Тюменской области, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, выделенные средства компенсируют часть затрат семей на оплату жилого помещения и коммуналку. Речь идет о людях, расходы которых на указанные цели превышают 20% совокупного дохода.

В 2022 году объем финансирования из средств областного бюджета составил 418 миллионов рублей.