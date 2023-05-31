Военный комиссариат в Тюменской области ищет стрелков и командиров отряда на зарплату в 30 тысяч рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области требуются военнослужащие. Военный комиссариат региона выставил на рынок труда десятки вакансий различных специальностей. Потенциальным сотрудникам предлагают платить оклад за работу в размере от 25 до 40 тысяч рублей.

Согласно данным сервиса «Работа России», в Тюменской области ищут водителей автомобиля, разведчиков, военнослужащих (рядовой и сержантский состав), инструкторов по вождению автомобиля, начальников радиостанции, специалистов и стрелков. Вакансии были опубликованы 24 мая 2023 года. Так, стрелки в Тюменской области могут заработать чуть больше 30 тысяч рублей. В их обязанности входит совершать внешний обход охраняемого объекта и проверять целостность дверей, окон, замков и так далее.

– Проведение работ соответственно должностным инструкциям, соблюдение распорядка дня и техники безопасности. Знать правила внутреннего распорядка, основные требования правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности при проведении работ, – говорится в объявлении.

Кроме того, сейчас востребованы командиры отделения на зарплату до 35 тысяч рублей. Также военнослужащим предлагают различные льготы: служебное жилье, бесплатный проезд и весь соцпакет.