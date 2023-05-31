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НовостиОбщество31 мая 2023 6:21

В Тюмени 31 мая стартовал круглый стол «Безопасные каникулы-2023: как организовать досуг детей»

Эксперты обсудят с родителями, какие существуют правила поведения на летних каникулах
Серафима Краснова
Эксперты обсудят с родителями, какие существуют правила поведения на летних каникулах

Эксперты обсудят с родителями, какие существуют правила поведения на летних каникулах

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени начался круглый стол «Безопасные каникулы-2023: как организовать досуг детей», где поговорят о безопасном досуге для детей в летние каникулы.

Эксперты обсудят с родителями, какие существуют правила поведения на летних каникулах и что стоит разъяснять детям. Так, о правилах дорожного движения расскажет руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Анжела Борисова, а заместитель технического директора по эксплуатации АО «УСТЭК» Сергей Мозгонов объяснит родителям, почему стройка – не место для игр.

Также директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова поведает, как оградить ребенка от нежелательного контента в сети, а о интересных мероприятиях в областной столице расскажет руководитель проекта «Создавая будущее» Елена Кошкарова. О спортивных мероприятиях информацию предоставит ведущий специалист отдела молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации города Кристина Плоскова.