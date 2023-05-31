В Ишимском районе похоронили добровольца Вячеслава Жилина, погибшего в зоне СВО на Украине

Фото: администрация Ишимского района.

В зоне специальной военной операции на Украине погиб тюменский военнослужащий Вячеслав Жилин. Житель Ишимского района ушел защищать Родину добровольцем, с ноября 2022 года боролся за свободу и независимость Луганской и Донецкой Народных республик.

– В Ишимском районе состоялось прощание с Вячеславом Сергеевичем Жилиным – бойцом СВО. Героически погиб 9 апреля, выполняя боевую задачу в Артемовске, – сообщили в пресс-службе администрации Ишимского района.

Фото: администрация Ишимского района.

Вячеслав Жилин родился в 1992 году в поселке Дом Отдыха, прошел обучение в Синицынской основной общеобразовательной школе, которую окончил в 2008 году. В юношеском возрасте Вячеслав активно участвовал в различных мероприятиях, патриотических акциях, трудовых делах и занимался спортом.