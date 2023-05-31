Медиация в деятельности бизнеса и формирование бизнес-партнерств – если с другом вышел в путь

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Завершали XIII Юридическую неделю в Тюмени две нестандартных экспертных сессии: «Медиация – эффективная незнакомка» и «О чем договариваться с партнером в бизнесе».

В России с 2010 года существует медиация – процедура, урегулированная федеральным законом. Медиация в последние два года становится трендом. Однако до сих пор проблема в том, что большинство людей о ней просто не знают, не понимают что это, зачем и как проводится, а также какую пользу она может принести бизнесу. Основной задачей становится просветительская деятельность, чтобы как можно больше людей имели информацию и при необходимости могли воспользоваться этим инструментом.

Приветствуя участников мероприятия, Ольга Езикеева, президент ТПП ТО, советник губернатора ТО, отметила: «Я верю в медиацию, верю в то, что можно договориться. Одна из следующих наших задач – выйти на медиацию между предприятием и государственными органами. Если вы решили судиться со своим партнером, то добро пожаловать, настройтесь на 1,5 – 3 года и ни в чем себе не отказывайте».

– Медиация – новый инструмент, который увеличивает скорость рассмотрения спора, улучшает качество его рассмотрения. Те договоренности, которых вы достигли, исполняются, потому что вы сами об этом договорились, – дополнил Павел Меньщиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

О том, как решить бизнес-конфликт без суда, достичь решения, при котором выиграют обе стороны, максимум за 2 месяца, с вероятностью 95%, что договоренности будут исполнены, рассказала Наталья Коркина, медиатор, адвокат, эксперт оп построению бизнес-партнерств, Президент Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала»:

– Медиация подходит для решения вашей задачи, когда ставки высоки, исход сложно прогнозировать, у сторон есть встречные требования друг к другу, судебное разбирательство не позволит урегулировать конфликт окончательно, а главное – вы сами желаете контролировать процесс и решение (не готовы отдать это на усмотрение суда). Какие гарантии, что медиативное соглашение будет исполнено? Медиативное соглашение можно удостоверить у нотариуса. Если ваш контрагент не исполнит медиативное соглашение, то его можно предъявлять в банк или службу судебных приставов как исполнительный документ, вплоть до введения процедуры банкротства в отношении должника. Только представьте, что вам не придется просуживать эту задолженность.

Еще недавно известные банки в Тюмени отказывались проводить процедуру медиации, ссылаясь на банковские регламенты и надежность судебного дела по просроченной задолженности, но уже в мае 2023 года была проведена первая в Тюмени онлайн-медиация на платформе Сбер Юрист, сторонами которой были банк и предприниматель.

Об очевидности преимуществ банковской медиации рассказала гость из Москвы Алена Шолленберг, профессиональный медиатор, руководитель направления в правовом департаменте ПАО Сбербанк, «Онлайн-медиация» (сервис «СберЮрист»), член Комиссии по финансовому законодательству МО АЮР:

– Для клиента банка это – возможность возврата в график и продолжения кредитования, формирование открытого диалога с банком без элемента принуждения, сохранение деловой репутации и конфиденциальность (информация не попадает на сайты судов). Для кредитных организаций – проверяется реальность исполнения предложений клиента, урегулирование долга точно происходит быстрее, чем суд с неизвестным результатом, медиативное соглашение имеет силу исполнительного документа. На данный момент в системе Сбер Юрист проведено более 50 медиаций на сумму более 1 миллиарда рублей.

Юлия Ширяева, председатель Коллегии посредников при Торгово-Промышленной Палате РФ рассказала, что медиация в Москве во многих вошла в практику на постоянной основе, активно используется до суда, в судах, на стадии исполнительного производства:

– ТПП РФ основной из задач ставит развитие и популяризацию института медиации. В системе ТПП РФ порядка 50 Центров медиации, любой предприниматель может обратиться и выбрать медиаторов с учетом своих требований по категориям споров, по специализации, опыту медиаторов. Есть возможность проводить переговоры, не выезжая из своего региона, не затрачивая дополнительные средства на командировки. Один из ярких примеров – спорные вопросы по реализации взаимодействия Третьяковской галереи и подрядной организации в рамках исполнения контракта по 223-ФЗ. Сторонам удалось в процедуре медиации урегулировать спор, все договоренности исполнены.

Яковлева Юлия, генеральный директор Центра медиации Ассоциации юристов России, подчеркнула, что юристы сейчас – основные провайдеры процедуры медиации, как полноценной альтернативы судебному разбирательству, наряду с государственными органами медиации:

– Юристы – авторитеты для своих доверителей. Медиация – некий вызов, который должен сподвигнуть юридическое сообщество по-новому подходить к решению споров. Обычный способ – идти в суд. В 8 из 10 случаев от медиации отказываются именно юристы. Почему? Критерий эффективности юриста определяется количеством выигранных дел в суде. Критерии эффективности предпринимателей – сколько денег сэкономлено/пришло/ушло. Абсолютно разный подход. Если вы хотите решить вопрос клиента, то какая разница, каким способом вы пойдете? Если по вашей рекомендации клиент с помощью медиации решит эффективнее свою проблему, он будет вам благодарен и станет вашим постоянным клиентом.

В медиации от юриста требуются иные навыки, чем нас обучают на факультетах юриспруденции (отстаивать свою правовую позицию). В медиации нужно обладать способностью договариваться – переговороспособностью, умением интегрироваться с интересами партнера, выходить за рамки правовой позиции. При этом юристы очень нужны в процедуре медиации – консультировать по всем юридическим вопросам, составлять медиативное соглашение.

Гаврилова Гульнара, арбитражный управляющий, генеральный директор ООО «ЦУСП», руководитель комитета по антикризисному управлению, несостоятельности (банкротству) и внесудебному урегулированию споров Союза ТПП ТО рассказала, что процедура банкротства – это прежде всего конфликт между должником и кредиторами:

– Все медиативные техники: установление контакта, умение работать с интерпретациями, конфиденциальной информацией, истинными интересами сторон, активное слушание, выявление лиц, действительно принимающих решение, вентиляция эмоций, качественная подготовка и проведение переговоров на собраниях кредиторов – залог успешного движения к мировым соглашениям в банкротстве. А это значит, что возможно изменение роли арбитражных управляющих от лиц, организующих «дорогие похороны» бизнеса, на роль антикризисных управляющих, заинтересованных помочь компании выйти из кризиса и продолжить работу и развитие.

Как прокомментировала Матвеева Жанна, модератор секции, медиатор, руководитель Центра урегулирования споров и медиации ТПП ТО:

– Один из важных инструментов, способствующий формированию культуры договариваться – это медиативная оговорка в договорах с контрагентами. Суть медиативной оговорки – сесть и договориться на этапе заключения договора, что в случае конфликта вы не кинетесь сразу строчить претензию и пугать взысканием в суде, а будете договариваться с помощью профессионального медиатора. Верховный суд еще в 2021 году сказал, что медиация становится обязательным досудебным способом урегулирования спора, если стороны заменили медиацией претензионный порядок или заключили соглашение о применении медиации. Именно наличие медиативной оговорки предотвратило серию банкротств у нескольких предприятий в период пандемии, когда суд не принял исковое заявление у кредитора, поскольку кредитором не была применена медиация как досудебный способ урегулирования. Стороны сели за стол переговоров и разрешили конфликт. Текст медиативной оговорки, рекомендуемый ТПП ТО, вы можете получить в ТГ-канале юрнедели – 2023 либо обратившись непосредственно в ТПП ТО.

– Медиация как технология в том числе хороша и при построении разных видов партнерств: бизнес с друзьями, семейный бизнес, опционы сотрудникам, коллаборации брендов и многие другие. Почему люди объединяются в партнерства? Одна из основных причин – страх, страх не справиться одному, с партнером кажется безопаснее, – дополнила модератор сессии Матвеева Жанна, архитектор бизнес-партнерств.

– Какие критерии у «идеального» партнера? Другие ресурсы или компетенции, но те же ценности и принципы. Если у вас есть ресурсы и возможности нанять специалиста, то нужно еще раз подумать, а действительно ли вам нужен партнер? – рассудила Наталья Коркина, со-модератор сессии, архитектор бизнес партнерств. Что точно стоит обсудить с партнером «на берегу»:

– роли партнеров и ожидания друг от друга;

– вклад ресурсов каждого в компанию и ответственность;

– видение и ценности компании;

– трудовая функция партнеров;

– порядок принятия решений;

– распределение прибыли;

– негативные сценарии;

– разрешение конфликтов;

– выход партнера из бизнеса;

– раздел при расставании: клиенты, бренд, команда, активы.

О том, как выстроить диалог с сотрудниками, желающими стать партнерами и получить долю в бизнесе, рассказала Наталья Никольская, председатель МКА «Арбат», адвокат, бизнес-консультант, преподаватель:

– Основные противоречия при переходе сотрудников в партнеры вызывают эти 5 вопросов: вступительный взнос, участие нового партнера в продажах, в компенсации убытков, участие в доходах и участие в голосовании с правом решающего голоса. Кажется, что ваш сотрудник по всем параметрам уже готов к партнерской позиции. Но только реальные переговоры смогут вскрыть его комплексы, страхи и обиды, которые навсегда закроют ему путь в партнерство именно с вами. Как быть партнерам-основателям? Подготовиться к тому, что такие переговоры могут привести к уходу сотрудников и части коллектива. Это жизнь, это нормально. Вы продолжите прекрасно развивать свою компанию без их обид и страхов. У вас все получится отлично!

Ольга Рубцова, партнер основатель ООО Дом Новых Идей, СЕО Бренда PROСТЕКЛО и Светлана Муханова, партнер основатель ООО Дом Новых Идей, владелец студии дизайна, поделились впечатлениями о партнерской сессии, которую они прошли при создании бизнеса, о том, как актуально «приучать себя договариваться на берегу»:

– Важным стало то, что удалось увидеть партнера с человеческой стороны, появилось понимание, что есть готовность с этим человеком сотрудничать. Интересно было, когда разворачивали вопросы: а что, если не пойдет? Сначала было страшно, не хотели смотреть в ту сторону. В итоге когда каждый проговорил – в голове стало намного легче, потому что есть план действий. Это укрепляет и дает уверенность, что есть выходы в любом положении.

Суть партнерской сессии – сесть и поговорить заранее, пока вы «любите» друг друга, пока готовы понять, услышать, обсудить. Партнерскую сессию проводит независимый модератор – архитектор бизнес-партнерств. Именно он будет держать фокус беседы, задаст все «неудобные» вопросы, поможет составить по итогу партнерское соглашение. Поэтому в конце был интерактив – слушатели в зале попробовали друг с другом выбрать совместный вид бизнеса, определить доли (вклад) друг друга и поделились инсайтами.

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно.

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Омск, ООО «Аспект-М», Тюмень, арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.

Скачать все презентации выступающих, а также фото юрнедели – 2023 можно в ТГ-канале: https://t.me/tmnlegalweek

Найти подробную информацию о деятельности Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата»:

https://zspp.ru/

https://vk.com/club194186251