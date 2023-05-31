Зубы и курение: как защититься от вредного влияния никотина?

Чем опасен никотин для здоровья ваших зубов и десен. Фото: Татьяна Коркина

31 мая отмечается Всемирный день без табака. О том, что курение пагубно влияет на работу сердца и легких, отражается на состоянии кожи, волос и зубов, известно всем. Однако далеко не каждый знает, что сигареты, вейпы, кальяны и прочие табачные изделия вредны не только для зубной эмали, но и для всей полости рта. Можно ли курить и иметь при этом белоснежную улыбку? Как снизить вред от курения для здоровья зубов и десен, если отказаться от пагубной привычки не получается, рассказывают специалисты семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Не верится, но это правда: были времена, когда курение считалось совершенно безопасным для здоровья. Более того, среди врачей даже находились уникумы, предлагающие курительный табак и табачный дым в качестве лекарственного средства. Так, в 1923 году в Париже доктор Роже во всеуслышание заявил, что никотин обладает антибактериальным действием, и потому, по заверению эскулапа, курение не только не вредит организму, но и приносит пользу. Однако он не был первым из докторов, кто горячо рекомендовал табак как панацею от многих болезней.

Экскурс в историю

Стоит отметить, что и до истории с доктором Роже, вошедшей в «табачную» летопись, находились приверженцы табака, пропагандирующие его целебные свойства. В Перу задолго до прибытия европейцев это растение использовали в качестве антисептика и лекарственного средства. Позднее в Европе им лечили раны, мигрень, зубную боль, а табачный дым применяли как средство от простуды, а также для лечения органов дыхания и успокоения нервов. Но как только табак начали активно курить и повсеместно им дымить, у этого занятия стали появляться и свои противники. Человечество удивительно долго отказывалось признавать научные доводы и аргументы в пользу опасности табачных изделий для здоровья. Однако, к счастью для современников, антитабачная пропаганда добилась кое-каких результатов. И сегодня даже сами курильщики не отрицают, что их привычка не полезна, а даже вредна.

Стоматологи против курения

Кстати, в числе первых, кто призвал общественность иначе взглянуть на табакокурение, стали врачи-стоматологи. Опираясь на практический опыт и многолетние наблюдения за пациентами, они установили, что регулярное курение пагубно влияет на здоровье полости рта: провоцирует отложение зубного камня, вызывает кариес и воспаление пародонта, меняет цвет эмали и делает ее более пористой, повышает чувствительность зубов и кровоточивость десен. А проблемы с деснами, как известно, это одна из самых частых причин преждевременной потери зубов.

Электронные сигареты = безопасные сигареты?

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что безвредной дозы табака не существует, а все формы его употребления вредят здоровью, и вот почему. Сигареты – это не только знакомый всем никотин, но и множество других небезопасных компонентов, в числе которых канцерогены, ацетон, синильная кислота, угарный и углекислый газ, аммиак, табачный деготь, состоящий из смол различных веществ, столь вредных для зубной эмали.

Спешим разочаровать тех, кто полагает, что популярные сейчас вейпы, то есть электронные сигареты, и мини-кальяны – достойная альтернатива классическим сигаретам, а их дым абсолютно безвреден для здоровья. Увы, новомодные устройства тоже небезопасны.

Электронные сигареты по действию схожи с ингалятором, в котором нагревается и испаряется курительная жидкость, содержащая токсичные вещества: фенолы, формальдегид, канцерогены, а также глицерин, пропиленгликоль, вызывающие аллергические реакции, кашель, сухость во рту. Научные исследования доказали и вред кальянов, в том числе и бестабачных, чье использование способствует распространению инфекционных заболеваний, что также негативно сказывается на здоровье полости рта у обладателей этой привычки.

Наверняка найдутся те, кто скажет, что не у всех курильщиков явные проблемы с зубами и деснами. Действительно, есть те, кому достались хорошие гены и, соответственно, относительно беспроблемные зубы. Кроме того, среди курильщиков немало и тех, кто относится к своему стоматологическому здоровью серьезно и ответственно, прикладывая максимум усилий, чтобы вредная привычка не отражалась на внешнем виде улыбки. Но в целом злоупотребление традиционными и электронными сигаретами, сигарами, кальянами со временем провоцирует развитие серьезных заболеваний, вплоть до потери зубов и онкологии, хотя начинается все с, казалось бы, безвредной затяжки.

Почему зубы курильщиков желтеют и темнеют?

Есть такое выражение – «зубы курильщика», а в стоматологии используется такой диагноз, как «налет курильщика», которым характеризуют зубы курящего человека, покрытые плотным темным налетом, не поддающимся очищению при помощи зубной щетки. Усугубляет образование зубных отложений недостаточная домашняя гигиена, углеводистая пища и нерегулярное посещение стоматолога. Но первопричиной всех этих проблем является дым, вдыхаемый при курении сигарет и других табачных изделий.

Что же происходит с зубами при курении? Первым делом сигаретный (и прочий альтернативный) дым попадает в полость рта, где оказывает комплексное влияние на всю ее площадь, проникая в слизистые оболочки и более глубокие ткани, оседая на эмали зубов. Можно возразить, что после курения рот несложно прополоскать водой, а при наличии под рукой щетки – и почистить зубы. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.

В сигаретном дыме содержится никотиновая кислота, табачный деготь, аммиачные и феноловые соединения. Эти вещества оседают на поверхности зубов и десен, даже несмотря на все попытки избавиться от их присутствия в полости рта после очередного перекура. Вредные компоненты активно оседают на поверхности эмали, окрашивая ее в неэстетичный темный или желтый оттенок. И они же провоцируют более интенсивное отложение зубного налета, который уже через пару дней становится таким липким и плотным, что не смывается при помощи натурального антисептика, подаренного нам природой, – слюны. Далее налет минерализируется, затвердевает, увеличиваясь в размерах, и превращается в зубной камень, избавиться от которого в домашних условиях невозможно даже при желании.

Обычно первым делом под воздействием курения страдает область шеек зубов в том месте, где зубная коронка переходит в корень зуба. Помимо этого, налет курильщика поражает те части зуба, которые меньше всего задействованы в процессе жевания пищи и хуже всего очищаются зубной щеткой.

Таким образом, у курильщиков зубной налет и камень образуются намного быстрее, чем у некурящих людей. Чем чаще человек курит, тем интенсивнее идет процесс. А далее события разворачиваются примерно в такой последовательности: кариес, воспаление десен и более глубоких мягких тканей, вплоть до корневых структур, и как один из самых пессимистичных вариантов – потеря зуба.

Курение и кариес

Если с пигментацией зубной эмали и налетом курильщика все очевидно, то с воздействием табачного дыма на кариозный процесс все не так понятно. Что же происходит? Курение и систематическое вдыхание сигаретных паров приводит к образованию микротрещин на поверхности зубной эмали, что снижает ее функции, призванные сберечь зубы от преждевременного разрушения. Еще одно негативное последствие употребления сигарет, вейпов и кальянов – это нарушение процесса слюноотделения и появление характерной сухости во рту. Мы уже упоминали, что слюна – это первая линия защиты зубов от агрессивного воздействия кислот. Омывая зубы, слюна растворяет бактериальную пленку на зубной эмали, а если слюны становится мало, то и антибактериальный эффект существенно снижается. Если к этим факторам добавить недостаточную домашнюю гигиену и нерегулярный уход за полостью рта в кабинете стоматолога, то потенциальных проблем избежать вряд ли удастся.

Курение и болезни десен и слизистой

Врачи-стоматологи говорят, что внешний вид полости рта курящего и некурящего человека заметно отличается. У тех, кто не может обойтись без табака, наблюдаются проблемы со слизистой оболочкой и деснами. Слизистая может быть воспаленной и сухой в связи с недостаточным количеством слюны. Кроме того, одним из очевидных и нежелательных «спутников» курения становится неприятный запах изо рта, вызванный распадом компонентов табачных изделий. Из-за регулярного вдыхания дыма нередко развивается хронический стоматит, сопровождающийся появлением на слизистой болезненных язвочек, а также возникают разного рода уплотнения, способные, в свою очередь, стать предвестниками различных форм рака. Нередко курение становится причиной гингивита и пародонтита – серьезных заболеваний десен, а также других воспалительных процессов в полости рта.

Как защитить и отбелить зубы курильщика?

Даже при отсутствии вредных привычек зубам необходим регулярный домашний и врачебный уход. Что говорить о полости рта, которая ежедневно подвергается воздействию табачного дыма? Если мы говорим о людях, неспособных отказаться от этой вредной привычки, то для сохранения стоматологического здоровья и белизны зубов им требуются дополнительные меры.

Один из самых актуальных вопросов в связи с курением: как избавиться от налета курильщика и неприятного запаха изо рта?

Устранить зубной налет от сигарет стандартными способами невозможно. Отбеливающие зубные пасты и щетки с жесткой щетиной могут помочь, но стоматологи рекомендуют быть крайне осторожными с использованием абразивных веществ, поскольку они вредят эмали, а жесткие щетки – деснам. Подобрать индивидуальные средства домашней гигиены для максимально качественного ухода может только врач – стоматолог-гигиенист.

Укрепить защитные свойства эмали зубов и очистить ее от зубного налета помогает полноценное и рациональное питание, богатое витаминами, макро- и микроэлементами. Для зубов и десен полезен кальций, витамины D и C, поэтому в рацион необходимо добавлять продукты с содержанием этих веществ. Если вы курящий человек, то в рационе должна обязательно присутствовать твердая пища: яблоки, морковь, груши, огурцы, которые необходимо употреблять в неизмельченном виде, что помогает естественным образом счищать с эмали бактериальную пленку и зубной налет.

Обязательным пунктом ухода за зубами у курящих людей должны быть более частые визиты к стоматологу и проведение профессиональной гигиены полости рта, во время которой поверхность эмали очищают от налета курильщика и проводят реминерализирующую терапию.

Еще один популярный вопрос: чем можно отбелить зубы в домашних условиях? Вот что об этом говорит стоматолог-терапевт семейной клиники «Доктор Альбус» Нина Хумарян:

– Любые народные методы домашнего отбеливания: будь это перекись водорода, сода, активированный уголь, лимонный сок или яблочный уксус, противопоказаны. Прислушиваться к советам с просторов интернета не только бессмысленно, но и чревато серьезными последствиями: ожогами ротовой полости, повреждениями структуры эмали и повышением чувствительности зубов. А если говорить о сертифицированных средствах для домашнего отбеливания, их нужно подбирать вместе со стоматологом, поскольку зубы каждого человека, как и состояние полости рта, индивидуальны. Оценить стоматологическое здоровье пациента, исключить наличие противопоказаний к проведению отбеливания может только врач на очном осмотре.

Как сохранить здоровье зубов и десен и минимизировать вредное воздействие от курения, если полностью отказаться от вредной привычки не удается? Рассказывает стоматолог-гигиенист семейной стоматологии «Доктор Альбус» Мехринисо Чащина:

– Курение – крайне вредное пристрастие, от которого страдает очень много органов. И, конечно, первый удар на себя берет полость рта: зубы, десны. Самое «безобидное» последствие курения – это неприятный запах из рта, окрашивание эмали зубов в желто-черный цвет, а более страшные последствия могут привести к раку слизистой. Никотин очень высушивает слизистую полости рта, сужает капилляры, что повышает риски множества стоматологических заболеваний. Самое верное решение – отказаться от курения, но если раз и навсегда избавиться от пагубной привычки не удается, необходимо раз в три месяца проводить процедуру профессиональной гигиены полости рта, без пропусков проходить профилактические осмотры, соблюдать все рекомендации врача-стоматолога по домашнему уходу, использовать ежедневно не только основные средства гигиены, но и дополнительные, которые порекомендует доктор, исходя из состояния здоровья вашей полости рта.

Напоминаем, что перед прохождением любой процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия, непереносимость каких-либо препаратов или другие сопутствующие заболевания, обязательно предупредите об этом лечащего врача.