В ярковскую больницу привезли новые «медицинские» автомобили Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Автопарк ярковской областной больницы №24 в апреле 2023 года пополнился новыми автомобилями. Машины приобрели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, распределение купленных «тачек» прошло задолго за их получения.

Один из купленных авто передали бригаде «неотложки», выезды которой до покупки автомобилей зависели от бригады неотложной медпомощи. А ныне, имея свое авто для «неотложки», бригады усиленно работают в усиленном составе и в две смены. Помимо вызовов ко взрослому населению, функционал специалистов пополнился вызовами к детям.

По словам фельдшера бригады «неотложки» Альмиры Шамуратовой, в первую очередь, это удобно для пациентов.

- Не надо обращаться на прием при появлении признаков ОРВИ или привозить на прием болеющего ребенка. Необходимо вызвать бригаду неотложной помощи на дом. Мы проведем осмотр, выполним все необходимые манипуляции, дадим рекомендации, при необходимости откроем лист нетрудоспособности. Далее всю информацию передадим профильным специалистам для дальнейшей тактики лечения и контроля состояния пациента, - сообщила Альмира.

Три машины передали в работы в ФАПы. Отправить лекарства, передать анализы в районный центр, организовать выезд фельдшера к пациенту на дом – эти и другие опции доступны для жителей отдаленных территорий Тюменской области.

Напомним, ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что для тюменской Областной больницы №20 купили две новых «Лады Гранта». Кстати, все автомобили брендированные.