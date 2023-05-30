В ялуторовской Областной больнице №12 кривизну роговицы глаза обследуют на новом оборудовании Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Современное диагностическое оборудование, включая новый прибор – авторефкератометр – появилось в офтальмологическом кабинете взрослой ялуторовской Областной больницы №23. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат получили в рамках реализации регионального компонента национального проекта «Здравоохранение» - программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам врача-офтальмолога взрослого поликлинического отделения Областной больницы №23 Фирдавси Саидова, новый прибор сменил скиаскопию – инструмент для объективного исследования глаза методом теневой пробы.

- Если скиаскопия занимала минут 5-7, то этот прибор производит все измерения мгновенно, - отметил Фирдавси Саидов.

При помощи авторефкератометра врачи могут определить преломляющую силу и кривизну роговицы глаза, измерить межзрачковое расстояние, исследовать хрусталик и роговицу на предмет наличия дефектов и отклонения. С помощью прибора также можно диагностировать глаукому, катаракту, кератоконус и определить наличие и причины астигматизма, миопии, близорукости и снижения остроты зрения.

- Многие пациенты приходят за консультацией по поводу возможного улучшения зрения путём лазерной коррекции. Обследование с помощью авторефкератометра позволяет выяснить, нет ли противопоказаний для такого вмешательства, - добавил Фирдавси Саидов.

Оборудование используется в ялуторовской Областной больнице с апреля 2022 года. За год с его помощью обследовали более 2750 пациентов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени врачи лучевой диагностики городской поликлиники № 1 подвели предварительные итоги работы современной цифровой техники. В декабре 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» там появились сразу три новых аппарата – флюорограф, маммограф и рентгенологический.