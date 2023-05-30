Тремя современными УЗИ-аппаратами оснастили заводоуковскую Областную больницу №12 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Сразу три современных УЗИ-аппарата поступили в заводоуковскую Областную больницу №12. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новые приборы появились в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Два аппарата – это универсальные полноразмерные стационарные системы ультразвуковой визуализации, а третий – компактный, мобильный и передвижной. Два аппарата отдали в заводоуковскую поликлинику, а третий – в филиал больницы в Упорово.

По словам главврача Областной больницы №12 Николая Сипачева, услуги УЗИ сегодня – самая востребованная услуга в диагностике.

- Количество выполняемых нами УЗИ исследований ежегодно растет, и повышение качества доступности исследования задача для нас приоритетная. В данный момент у нас ведут прием 5 докторов в Заводоуковске и 2 в Упорово, - отметил Николай Сипачев.

Каждый день процедуры по ультразвуку на базе всех поликлиник и стационаров областной больницы №12 проходят более 300 пациентов. В 2022 году в Заводоуковском и Упоровском районах обследования прошли более 125,2 тысяч человек.

Благодаря новым системам УЗИ, врачи смогут увидеть изображения с высоким качеством визуализации, что дает гарантию надежности полученных результатов даже при проведении сложнейших исследований. Современное программное обеспечение помогает врачам и делает процедуры быстрыми, точными и эффективными, что немаловажно и для пациента, и для врача.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Заводоуковске открылся первый в регионе центр по лечению сердечной недостаточности. Он будет способствовать снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.