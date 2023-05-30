В Тюменской области назвали победителей ежегодного конкурса «ИТ-Актив 2023» Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Более 20 учителей из 17 школ приняли участие в областном ежегодном конкурсе «ИТ-Актив 2023», направленном на выявление лучших цифровых образовательных практик.

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, учитель гимназии №16 Лилия Ушакова победила в индивидуальной номинации «Самый ИТ-активный учитель». В победителях среди учителей сельских школ – преподаватель упоровской школы Гаяне Погосян. В номинации «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования» победила Оксана Барышева (среди городских школ, третий филиал школы №2 города Заводоуковска), среди сельских педагогов сельских школ – Танзиля Файзуллина, преподаватель школы «Созвездие» Тюменского района. Все победители получат по 100 тысяч рублей.

Гимназия №16 победила также в номинации «Самая ИТ-активная школа». Ее учителя, родители и педагоги больше всех пользовались системой «Электронная школа». Приз – 400 тысяч рублей, которые школа потратит на необходимое оборудование.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, в правительстве высоко оценили опыт и практику применения цифровых инструментов в образовательном процессе.

- Благодарю вас за профессионализм и инициативность в обучении детей, вы вносите большой вклад в формирование кадрового потенциала региона! – поблагодарил преподавателей и учителей Станислав Логинов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень сообщала о том, что в Тюменской области обсудили цифровую трансформацию региона и ее специфику. Глава IT-ведомства Станислав Логинов рассказал предпринимателям о цифровой трансформации в Тюменской области и ее специфике