В Нижней Тавде пациентов с гастритом и язвой желудка лечат на аргоноплазменном коагуляторе Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новое хирургическое оборудование появилось в апреле 2023 года в нижнетавдинской областной больнице № 15. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат закупили в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Аппарат применяют для остановки кровотечения во время операции и в экстренных случаях, если пациент поступает в отделение с желудочно-кишечным кровотечением. Этот прибор называют аргоноплазменным коагулятором. Он используется при лечении острой и хронической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

По словам заведующего хирургическим отделением ОБ № 15 Вадима Мухина, при коагулировании аргоном нет физического контакта инструмента с поврежденным участком ткани. А это значит, что процедура безопасна и позволяет проводить ее даже на тех участках, где находятся тонкие стенки.

– Глубина коагуляции обычно составляет всего несколько миллиметров, – рассказал Вадим Мухин.

Хирург подчеркнул, что уменьшение объема кровопотери за счет качественного гемостаза улучшает качество жизни пациента в послеоперационном периоде. На ткани действует бактерицидный эффект, что позволяет отказаться от долгой антибактериальной терапии за счет прямого антимикробного воздействия.

– Это снижает риск возникновения гнойно-септических заболеваний в послеоперационном периоде, тем самым сокращается длительность пребывания пациента в стационаре, – подчеркнул Вадим Мухин.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в больнице Нижней Тавды появилось новое оборудование, которое поможет дозированно вводить пациентам назначенные доктором лекарства.