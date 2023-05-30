Сельскохозяйственные кооперативы Тюменской области получают господдержку Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Одним из первых сельскохозяйственных кооперативов – обладателей государственной поддержки в 2023 году стал кооператив «Весна» Абатского района. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, они потратили 830 тысяч рублей на покупку и последующее внесение в неделимый фонд сельхозтехники. Это оказалось кстати, ведь кооператив активно работает на заготовке сена. Например, в 2022 году он заготовил 1,6 тысячи тонн сена. А уже летом 2023 года помогать в заготовке ему будет колесный трактор LOVOL TB604, который кооператив купил на деньги господдержки.

В «Весне» работает и убойный пункт, который включает в себя необходимое оборудование, кабинет врача и морозильную камеру. К примеру, в 2022 году в кооперативе заготовили 74 тонны мяса от населения. По мнению специалистов, новая техника позволит увеличить объемы производства сена для личных подсобных хозяйств, что повлияет на объемы реализации мяса.

Снабженческо-обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив «Весна» Абатского района рекомендует участвовать в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части развития сельской кооперации.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что более 53 миллионов рублей направят в 2023 году на развитие сельской кооперации Тюменской области. Деньги планируют направить на господдержку в рамках реализации нацпроекта. Сельхозкооперативы получат субсидию, благодаря которой они могут возместить свои расходы.