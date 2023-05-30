В Увате сдали в эксплуатацию новенький гараж для больничного транспорта Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новый модульный гараж сдали в эксплуатацию в областной больнице № 20 в селе Уват. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, деньги на эти цели выделили из областного бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения». За полгода в больницу поступило шесть новые автомобилей: две – «Лада Гранта», три – «ГАЗель NEXT» и один УАЗ «Патриот». После того, как ввели в эксплуатацию новое здание, весь транспорт будет находиться под новой крышей. Перед этим машины стояли в старом деревянном здании 1979 года постройки.

По словам главврача ОБ № 20 Натальи Телегиной, новая техника нуждается в новом помещении, ведь наступило «время перемен».

– Состояние прежнего гаража вызывало беспокойство – перекошенные стены, нависающие над самой головой потолки. Водители отказывались оставлять в гараже новые автомобили, – отметила Наталья Телегина и поблагодарила депздрав и региональное правительство за найденные деньги на возведение модульного гаража.

Теперь весь имеющийся в больнице транспорт будет размещен в новеньком гараже (он рассчитан на 16 машино-мест).

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что два новых легковых автомобиля «Лада Гранта» поступили в областную больницу № 20 в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Все автомобили брендированные, на каждом имеется логотип «Службы здоровья», а ездят они от Тюмени до Тобольска и обратно. Чаще всего на авто доставляют к пациентам врачей неотложки и лекарства. По словам губернатора региона Александр Моора, автомобили современные и надежные, они укомплектованы всем необходимым оборудованием.