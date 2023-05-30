Водители Тюменской области признаны лучшими на международном фестивале в Питере Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Команда водителей автобусов большого класса от Тюменской области завоевала первое место на четвертом фестивале «SPbTransportFest 2023», который проходил с 16 по 21 мая в Санкт-Петербурге. Соперниками тюменцев Сергея Клещевникова и Максима Гонтарева стали 20 команд из 17 регионов России, Беларуси и Казахстана. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, организаторы проверили знание участниками ПДД, выявили лучших в умении маневрировать и выполнять сложные фигуры.

Сергей с 2011 года работает водителем автобуса ИП Анисимов на городских и пригородных маршрутах. На состязаниях он показал отличный результат в скоростном маневрировании и в личном зачете стал вторым. Водитель автобуса Тобольского ПАТП Максим тоже работает на городских и пригородных маршрутах. Он завоевал серебро в личном зачете в категории «Молодой водитель».

Среди водителей автобусов особо большого класса Тюменскую область представил водитель АТП «Автомобилист» Фёдор Третьяков. Он показал второй результат по скоростному маневрированию.

Как отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, тюменские люди труда показывают высокие результаты на международных соревнованиях.

– Это говорит о том, что система пассажирских перевозок находится в развитии, находится на хорошем качественном уровне, – отметил Павел Перевалов.

Благодарности от Союза автотранспортников Тюменской области лично вручил водителям председатель Союза Сергей Кугаевский. Он также поблагодарил пассажиров за пользование регулярными маршрутами.

Напомним, в Тюменской области действуют более 700 маршрутов регулярных перевозок, которыми пользуются жители и гости региона. Каждый год автобусы межмуниципальных маршрутов перевозят более 5 миллионов пассажиров-льготников.