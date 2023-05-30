Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени в преддверии Международного дня защиты детей на улице Дзержинского открыли фотовыставку «Надежный тыл». Организаторы собрали снимки родных и близких участников СВО со всех уголков Тюменской области с помощью сторонников партии «Единая Россия».

– Выставка «Надежный тыл» – это не просто название проекта, это прежде всего большая искренняя благодарность и чувство глубокого уважения к родным и близким участников специальной военной операции, – заявил председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

В частности, на выставке были представлены фотографии матерей и детей, родственники которых находятся в зоне спецоперации. Перед тюменцами выступил летчик, Герой России Владимир Шарпатов и прочитал трогательные стихи, написанные в плену в Кандагаре. В завершение мероприятия жена боевого офицера Наталья Юнгман поблагодарила организаторов выставки и тюменцев за поддержку.