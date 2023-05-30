В Тюмени поговорят с родителями, как организовать досуг детей в летние каникулы и сделать их отдых безопасным

Круглый стол пройдет в онлайн-формате завтра, 31 мая. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени поговорят о том, как организовать досуг детей в летние каникулы и сделать их отдых безопасным. Круглый стол «Безопасные каникулы-2023: как организовать досуг детей» пройдет в онлайн-формате завтра, 31 мая, на площадке городского портала «МегаТюмень». Мероприятие начнется в 11:00.

В ходе встречи спикеры побеседуют о правилах безопасного поведения в период летних каникул, повторно проговорят с родителями и детьми. На мероприятии выступит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова и заместитель технического директора по эксплуатации АО «УСТЭК» Сергей Мозгонов, а также директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова, руководитель проект «Создавая будущее» Елена Кашкарова и ведущий специалист отдела молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации города Кристина Плоскова.

Кроме того, гости и спикеры поговорят о вопросах обеспечения безопасности детей в интернете, как оградить несовершеннолетних от нежелательного контента, но при этом поддерживать с ними связь.

Прямой эфир «Безопасные каникулы-2023: как организовать досуг детей» пройдет 31 мая в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах издания «МегаТюмень» в социальных сетях