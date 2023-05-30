Волонтеры будут консультировать тюменцев по вопросам приема на службу по контракту

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Волонтеры штаба «МыВместе» станут консультировать тюменцев по вопросам приема на службу по контракту. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. По данным властей, специально для участников нового направления Всероссийского движения взаимопомощи организовали обучение.

Консультация волонтеров прошла на базе пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени. В ходе обучения активисты узнали о процессе оформления военнослужащего от пункта отбора до отправки к месту службы.

— Волонтеры помогут организовать первичный фильтр на пункте отбора. За последние два месяца у нас сильно увеличился поток потенциальных военнослужащих. Полагаю, это связано с эффективной информационной волной и расширением перечня категорий граждан, которых мы принимаем на службу, — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени Алексей Колчин.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту работает в Тюмени по улице Республики,2.