Силовики провели рейд на озере Оброчном в Тюмени, где нашли труп молодого парня

Данный водоем не предназначен для купания. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и полицейские, а также специалисты городского департамента безопасности жизнедеятельности провели профилактический рейд на озере Оброчном, где сегодня нашли труп молодого парня.

В администрации города напоминают, что данный водоем не предназначен для купания, о чем предупреждает знак «Купаться запрещено». Однако некоторых это не сдерживает. Рейды по водоемам в Тюмени продолжатся до конца лета.

Напомним, два водоема в Тюменской области получили положительное заключение от Роспотребнадзора и разрешение на купания. Водные объекты, где запрещено купание, летом 2023 года будут помечены информационными аншлагами.