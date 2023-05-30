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НовостиОбщество30 мая 2023 12:07

Силовики провели рейд на озере Оброчном в Тюмени, где нашли труп молодого парня

Данный водоем не предназначен для купания
Серафима Краснова
Данный водоем не предназначен для купания.

Данный водоем не предназначен для купания.

Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и полицейские, а также специалисты городского департамента безопасности жизнедеятельности провели профилактический рейд на озере Оброчном, где сегодня нашли труп молодого парня.

В администрации города напоминают, что данный водоем не предназначен для купания, о чем предупреждает знак «Купаться запрещено». Однако некоторых это не сдерживает. Рейды по водоемам в Тюмени продолжатся до конца лета.

Напомним, два водоема в Тюменской области получили положительное заключение от Роспотребнадзора и разрешение на купания. Водные объекты, где запрещено купание, летом 2023 года будут помечены информационными аншлагами.