В Тюмени волонтеры спасают лисенка с переломанными лапами

Фото: АНО Группа помощи животным «Солнышко» г. Тюмень.

В Тюмени волонтеры оказывают помощь лисенку с переломанными лапами. Врачи диагностировали также у лесного зверька разрывы внутренних органов. Лису подобрал один из сотрудников реабилитационного центра «Солнышко».

Зверь пережил операцию накануне, 28 мая 2023 года.

– Состояние стабильное, аппетит есть, очень срочно нужны пеленки, ну и, конечно корм, помогите пожалуйста, проезд Заречный 43, – пишут волонтеры в группе.

Напомним, семерых утят спасли из канализационного слива в Тюмени. Птенцы провалились в канализационный слив на озере Цимлянском.