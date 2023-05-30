В Тюмени налоговая банкротит строительную фирму из-за долга в 1 млрд рублей

Вопрос о банкротстве компании будет рассмотрен 20 сентября 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

Суд в Тюменской области признал обоснованными требования налоговой и ввел в отношении ООО «Энки Строй» процедуру наблюдения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В материалах дела указано, что налоговая инспекция обратилась в суд с заявлением о признании компании банкротом из-за долга в 964 миллиона рублей.

– Арбитражный суд Тюменской области по результатам рассмотрения заявления, признал требования налоговой инспекции частично обоснованными и ввел в отношении общества процедуру наблюдения сроком на 4 месяца в целях проведения анализа финансового состояния должника и определения возможности восстановления его платежеспособности, – заявили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Вопрос о банкротстве компании будет рассмотрен 20 сентября 2023 года.