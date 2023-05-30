300 пациентов посетили новую SMART-амбулаторию в селе Малая Зоркальцева Тобольского района Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Почти 300 человек посетили с начала 2023 года новую SMART-амбулаторию в селе Малая Зоркальцева Тобольского района. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, современное здание врачебной амбулатории воздвигнуто в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Амбулатория оказывает широкий спектр медицинской помощи местным жителям и пациентам из близлежащих населенных пунктов по страховому медицинскому полису. Каждый день жителей села вакцинируют, снимают кардиограмму, берут у них биологические материалы на анализы, измеряют артериальное давление и уровень кислорода в крови. Также в амбулатории есть полностью оборудованные кабинеты раннего выявления заболеваний и функциональной диагностики.

Медицинский персонал оказывает помощь взрослым и детям (всего 1 137 человек), в том числе из сельских поселений Медведчикова, Винокурова, Экстезерь и Абрамова.

Напомним, здание модульной конструкции SMART-амбулатории создано из высококачественных энергосберегающих материалов. Амбулатория укомплектована самым современным оборудованием и новыми инструментами. Специалисты могут выходить в интернет по защищенным каналам, что позволит использовать телемедицинские технологии, в том числе автоматическую отправку ЭКГ-исследований на пост кардиолога.

Кроме того, в 2021 году в селе Малая Зоркальцева Тобольского района закончился капремонт местного клуба. В здании есть зрительный зал на 150 человек, танцзал, библиотека и пространство для творческих студий.