Выживший в страшной аварии на трассе Тюмень – ХМАО находится в реанимации

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Накануне вечером, 29 мая, на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошла авария при участии двух большегрузов. После столкновения одна из фур загорелась, в ДТП скончался один человек, второй участник аварии был госпитализирован в больницу на машине скорой медицинской помощи.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием большегрузов, по официальным данным МЧС, поступило в 17.40. Один из автомобилей вспыхнул. Тушить огонь помогали сотрудники МЧС в составе 10 человек. Как выяснила корреспондент «КП»–Тюмень», 35-летний водитель большегруза попал в местное отделение больницы, он в тяжелом состоянии.

— Вызов поступил в 17:49, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 17:55. Медики констатировали смерть одного пациента. Другого пациента доставили в ОБ № 3, в настоящее время находится в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии, — уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Запущена ведомственная проверка завершившегося гибелью человека дорожного инцидента.