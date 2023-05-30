В Тюмени задержали молодого человека, грабившего доставщиков еды

Подозреваемый специально высматривал курьеров по доставке еды. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже 19 велосипедов на сумму почти 200 тысяч рублей. До вчерашнего дня в городе орудовал бессовестный похититель двухколесных транспортных средств. 29-летний местный житель совершал кражи велосипедов доставщиков еды, рассказали в пресс-службе МВД России.

Полицией было установлено, что подозреваемый высматривал курьеров по доставке еды, которые парковали свое велосипеды во дворах и поднимались к заказчикам. Как только посыльные скрывались из виду, мужчина забирал транспортное средство и уезжал с места преступления.

Обычно похититель сдавал велосипеды в комиссионные магазины.

– По выявленным фактам сотрудниками дознания и следствия трёх отделов полиции г. Тюмени возбуждены уголовные дела по части 1-2 статьи 158 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается, – заявили в пресс-службе МВД России.

Напомним, в Екатеринбурге предстанет перед судом Алексей Газиев, обвиняемый в захвате заложников в продуктовом магазине Тюмени. Изначально мужчина заявился в магазин с целью ограбления.