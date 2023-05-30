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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:37

В Тюмени задержали молодого человека, грабившего доставщиков еды

Подозреваемый специально высматривал курьеров по доставке еды
Серафима Краснова
Подозреваемый специально высматривал курьеров по доставке еды.

Подозреваемый специально высматривал курьеров по доставке еды.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже 19 велосипедов на сумму почти 200 тысяч рублей. До вчерашнего дня в городе орудовал бессовестный похититель двухколесных транспортных средств. 29-летний местный житель совершал кражи велосипедов доставщиков еды, рассказали в пресс-службе МВД России.

Полицией было установлено, что подозреваемый высматривал курьеров по доставке еды, которые парковали свое велосипеды во дворах и поднимались к заказчикам. Как только посыльные скрывались из виду, мужчина забирал транспортное средство и уезжал с места преступления.

Обычно похититель сдавал велосипеды в комиссионные магазины.

– По выявленным фактам сотрудниками дознания и следствия трёх отделов полиции г. Тюмени возбуждены уголовные дела по части 1-2 статьи 158 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается, – заявили в пресс-службе МВД России.

Напомним, в Екатеринбурге предстанет перед судом Алексей Газиев, обвиняемый в захвате заложников в продуктовом магазине Тюмени. Изначально мужчина заявился в магазин с целью ограбления.