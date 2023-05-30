В Тюменской области докапитализировали гарантийный фонд для поддержки предпринимателей на 178 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области докапитализировали гарантийный фонд для поддержки предпринимателей на 178 млн рублей. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, портфель действующих поручительств составляет 1,5 млрд рублей. Гарантийный фонд инвестагентства Тюменской области предоставляет поручительства по финансовым ресурсам банков и лизинговых компаний в объеме до 70% от суммы договора. Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

По словам гендиректора инвестиционного агентства Николая Пуртова, докапитализация гарантийного фонда позволит увеличить объем гарантийной поддержки в регионе более чем на 20%. А это даст возможность бизнесу привлечь финансовых ресурсов еще на 450 млн рублей.

– В прошлом году обеспечено кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4 миллиарда рублей. В текущем году уже более 60 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались поручительством гарантийного фонда, – отметил Николай Пуртов.

Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки – 25 млн рублей, совокупный лимит для субъектов для субъектов малого и среднего предпринимательства – до 55 млн рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в 2022 году размер поддержки на развитие бизнеса составил почти 9 миллионов рублей. Одним из получателей гранта стал IT-центр Константина Кедровских. Там дети могут изучать программирование и 3D-моделирование, а благодаря поддержке предприниматель сможет купить ученикам современные ноутбуки и 3D-принтеры.