Тюменцы очистят берега водоемов от мусора и грязи на субботниках в июне 2023 года Фото: Пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области

Экологические субботники «Вода России» пройдут в Тюменской области в июне 2023 года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Как сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии, акция объединит всех, кто заботится о чистоте и сохранении ресурсов региона.

На субботнике все неравнодушные тюменцы будут чистить водоемы, берега и прибрежные территории от мусора и грязи. Полный список мест, в которых состоятся мероприятия, можно посмотреть в графике проведения. В качестве организаторов приглашают организации или группы волонтеров, которые могут также принять участие в качестве участников мероприятий по очистке водоемов региона.

– Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом мероприятии, которое пройдет в различных уголках области, – рассказали в департаменте. – Участие в акции «Вода России» – это отличная возможность проявить свою гражданскую позицию и поучаствовать в сохранении чистоты природы в нашем регионе. Присоединяйтесь к нам и давайте действовать вместе для блага России!

КСТАТИ

На Геопортале Тюменской области, в разделе «Экология» доступны анонсы акции «Вода России» которые пройдут в июне 2023 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробности о том, как принять участие в субботнике «Вода России», можно узнать по телефонам: (3452) 42-63-20, 42-63-47.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что рекультивация земельного участка со свалкой отходов продолжается на 9-м километре Велижанского тракта города Тюмени в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».