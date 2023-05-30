На 9-м километре Велижанского тракта в Тюмени продолжается рекультивация земельного участка со свалкой отходов

На 9 километре Велижанского тракта в Тюмени продолжается рекультивация земельного участка со свалкой отходов Фото: Пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области

Рекультивация земельного участка со свалкой отходов продолжается на 9-м километре Велижанского тракта в городе Тюмени, в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Как сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области, главная цель рекультивации – исключить негативное воздействие отходов на природную среду и улучшить качество жизни населения.

Работы по формированию свалочного тела выполнены уже более чем на 95%. Его переместили в границы всех имеющихся на рекультивируемой территории отходов и деградированного слоя почвы. Специалисты спланировали тело свалки, уплотнили отходы и сформировали проектные откосы, чтобы впоследствии устроить систему сбора биогаза и изолирующего покрытия. Обустройство прудов накопителей тоже заканчивается. Вертикальная противофильтрационная завеса из грунтоцементных колонн готова практически наполовину.

– Установка замкнутой вертикальной противофильтрационной завесы по всему периметру полигона не позволит в период весенних паводков подниматься грунтовым водам до отметки подошвы свалочного тела и насыщаться вредными веществами, – отметили в департаменте.

Отметим, что задачей национального проекта «Экология» является формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. Также в рамках нацпроекта создаются условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.