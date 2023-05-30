На Урале за последний месяц зарегистрирован рост числа жалоб от населения на несвоевременный вывоз мусора

Фото: сайт полпреда президента в УрФО.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами округа. Главной темой обсуждения стала уборка мусора в муниципалитетах в весенний период. На Урале в течение месяца зарегистрирован рост числа жалоб от населения на недостаточный и несвоевременный вывоз коммунальных отходов.

По мнению Владимира Якушева, решать данную проблему необходимо системно.

– Это сезонная история, но мы, к сожалению, каждый год видим одно и то же. Нужно укреплять взаимодействие местных властей с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Если надо – усилить техникой, скорректировать графики работы подрядных организаций, привлечь дополнительные ресурсы. Задача стоит такая: после того, как снег растаял – дворы, придомовые территории и общественные пространства должны быть чистыми, – уточнил полпред президента в УрФО.

Якушев попросил федеральных инспекторов держать ситуацию под контролем.