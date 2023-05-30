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НовостиСпорт30 мая 2023 7:03

Спортсмены из Тюменской области завоевали 10 медалей на чемпионате УрФО по дзюдо

Одна из них золотая
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Спортсмены из Тюменской области завоевали 10 медалей на чемпионате УРФО по дзюдо

Спортсмены из Тюменской области завоевали 10 медалей на чемпионате УРФО по дзюдо

Сразу десять медалей (одна – золотая, три серебряных и шесть бронзовых) завоевали спортсмены Тюменской области на чемпионате Уральского федерального округа по дзюдо. Как сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, за награды боролись более 180 спортсменов из Югры, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Золотую медаль в весовой категории до 73 кг получил Шамиль Зилфикаров. Серебряные медали завоевали Серикбай Жанабеков (до 100 кг, 3 победы), Джавад Гусейнов (свыше 100 кг, 3 победы) и Валерия Таратунина (свыше 78 кг, 2 победы).

Бронзовые награды завоевали Леонид Хромин (до 73 кг, 3 победы), Джамалдин Алдерханов (до 81 кг, 4 победы), Артем Пилипчук (св. 100 кг, 2 победы), Алена Володченко (до 57 кг, 3 победы), Анастасия Лавришина (до 70 кг, 3 победы) и Ирина Болсун (до 78 кг, 2 победы).

По словам старшего тренера сборной команды Тюменской области среди женщин Азата Фаттахова, от нашего региона на чемпионат УрФО ездили 6 спортсменок, 4 из них завоевали медали, а путевки на чемпионат получили пятеро.

– Алена Володченко и Анастасия Лавришина выполнили норматив «Мастер спорта России». Со своей первоочередной задачей справились, сейчас будем готовиться к главному старту страны, который состоится в Кемерово в начале сентября, – рассказал Азат Фаттахов.

Как отметил главный тренер «ЦПСР «Тюмень-дзюдо» Иван Воробьев, у мужчин и женщин на Россию отбирается шестерка в каждой весовой категории. От Тюменской области часть спортсменов не участвовали в уральском старте, т.к. они готовятся к международным турнирам.

– Те, кто выступили в Челябинске, в целом с задачей справились, путевки получили. А те, кто не попал в «пятерку», будут участвовать во всероссийских соревнованиях, имеющих статус отборочных, – отметил Иван Воробьев.