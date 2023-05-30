Спортсмены из Тюменской области завоевали 10 медалей на чемпионате УРФО по дзюдо

Сразу десять медалей (одна – золотая, три серебряных и шесть бронзовых) завоевали спортсмены Тюменской области на чемпионате Уральского федерального округа по дзюдо. Как сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, за награды боролись более 180 спортсменов из Югры, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Золотую медаль в весовой категории до 73 кг получил Шамиль Зилфикаров. Серебряные медали завоевали Серикбай Жанабеков (до 100 кг, 3 победы), Джавад Гусейнов (свыше 100 кг, 3 победы) и Валерия Таратунина (свыше 78 кг, 2 победы).

Бронзовые награды завоевали Леонид Хромин (до 73 кг, 3 победы), Джамалдин Алдерханов (до 81 кг, 4 победы), Артем Пилипчук (св. 100 кг, 2 победы), Алена Володченко (до 57 кг, 3 победы), Анастасия Лавришина (до 70 кг, 3 победы) и Ирина Болсун (до 78 кг, 2 победы).

По словам старшего тренера сборной команды Тюменской области среди женщин Азата Фаттахова, от нашего региона на чемпионат УрФО ездили 6 спортсменок, 4 из них завоевали медали, а путевки на чемпионат получили пятеро.

– Алена Володченко и Анастасия Лавришина выполнили норматив «Мастер спорта России». Со своей первоочередной задачей справились, сейчас будем готовиться к главному старту страны, который состоится в Кемерово в начале сентября, – рассказал Азат Фаттахов.

Как отметил главный тренер «ЦПСР «Тюмень-дзюдо» Иван Воробьев, у мужчин и женщин на Россию отбирается шестерка в каждой весовой категории. От Тюменской области часть спортсменов не участвовали в уральском старте, т.к. они готовятся к международным турнирам.

– Те, кто выступили в Челябинске, в целом с задачей справились, путевки получили. А те, кто не попал в «пятерку», будут участвовать во всероссийских соревнованиях, имеющих статус отборочных, – отметил Иван Воробьев.