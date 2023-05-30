«Серебряные» волонтеры Тюменской области узнают технологию приготовления нетипичного «борща» Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Выездной интенсив по двум образовательным трекам для «серебряных» волонтеров пройдет в Центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика». Это значимое событие по развитию филиалов штаб-квартиры «серебряного» добровольчества. Инициатива реализуется в рамках одного из направлений национального проекта «Демография», чтобы развивать активное долголетие и повысить качество жизни людей старшего возраста.

Волонтеры поучаствуют в серии групповых тренингов на профилактике конфликтов, работе в команде и работе со стрессом. Также они смогут узнать технологию приготовления нетипичного «борща» на кухне социального проектирования. На другой площадке специалисты соберут «портфель координатора», узнают о понятии «предметная компетентность волонтера» и организации обучения актива по-новому.

Итогом станет создание плана стратегического развития активного долголетия и «серебряного» добровольчества в регионе. Кроме того, волонтеры пообщаются с тимлидерами «серебряного» добровольчества, чтобы договориться, как сделать работу еще более эффективной.

Сейчас проектная команда заканчивает формировать авторские тренинг-программы. Специалисты не скрывают: участников ждет масса инсайтов. Координаторы филиалов штаб-квартир получат практические кейсы – сценарные планы и тренинги по работе с «серебряными» волонтерами и смогут реализовать программу с активом на местах.

Напомним, проект «Волонтерский check-up» стал победителем спецконкурса грантов губернатора Тюменской области в 2022 году. Подробности о проекте – по телефону отдела по содействию активному долголетию (3452) 51-50-51.