Взаимодействие бизнеса и государства или «44 оттенка серого…»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

С 23 по 27 мая 2023 прошла XIII «Юридическая неделя в Тюмени». Организаторы Юрнедели Западно-Сибирская Правовая Палата и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

24 мая одна из экспертных сессий была посвящена теме «Взаимодействие бизнеса и государства: госзакупки и субсидии, возможности и риски».

Модератор сессии Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», Председатель Совета ЗСПП, открывая сессию отметил, что государство, с одной стороны, пытается помочь бизнесу в сложных экономических условиях, - упрощает закупочные процедуры, вводит основания для изменения условий контрактов и списания неустойки. Но с другой стороны, - госзаказчики жестко спрашивают с исполнителей контрактов за допущенные нарушения, расторгают контракты, применяют санкции. Последняя практика Верховного суда РФ марта 2023 года, – исполнитель более не «слабая сторона», не смотря на явно неравнозначные условия в договоре от госзаказчика, могут применяться любые санкции, несопоставимые с последствиями нарушения. Именно поэтому выбран такой эпиграф сессии - «44 оттенка серого…».

С приветственным словом выступил Павел Меньщиков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Он рекомендовал трезво оценивать риски, принимая решение об участии в закупках, и быть готовыми к тому, что не каждый заключенный контракт обязательно принесет выгоду.

С каким рисками могут столкнуться исполнители контрактов и чем грозят проверки заказчиков контролирующими органами, - рассказала Татьяна Паламарчук, сомодератор сессии, управляющий партнер ООО Юридическая фирма «Паламарчук и партнеры», заместитель Председателя Совета ЗСПП.

Если в процессе исполнения контракта выявились дополнительные работы, необходимо немедленно уведомить заказчика, приостановить работы, выполнить работы, по которым нет разногласий и сдать их. Если требуется заменить оборудование, то сделать это возможно только с согласия заказчика и при условии, что характеристики товара будут улучшенными. При этом необходимо сохранять документы, подтверждающие качество и рыночную стоимость, на случай проведения проверок.

Для исполнителей контрактов также существует риск одностороннего отказа заказчика от контракта (например, в связи с медленным выполнением работ), и как следствие – обеспечение контракта остается у заказчика. Поэтому исполнителям контрактов (подрядчикам, поставщикам) нужно быть очень внимательными и на каждом этапе исполнения контракта все фиксировать.

Субсидии, количество которых в последнее время увеличилось, являются инструментами экономического регулирования. Использование юридической конструкции субсидий позволяет государству оказывать финансовую поддержку бизнесу в виде предоставления денежных средств на безвозмездной и безвозвратной основе в тех случаях, когда это необходимо для решения публично значимых задач. Руководитель юридического сопровождения закупок ЮК «Аспект» - Марина Асташова, рассказала о возможных рисках бизнеса при работе с субсидиями. Марина привела примеры судебных дел с участием тюменских предпринимателей, - в каких случаях могут быть предъявлены требования о возврате полученных субсидий и как минимизировать возможные риски.

В ходе сессии обсудили и положительные моменты для участников закупок: для улучшения работы с госзаказами существует множество систем торгов, об одной из которых рассказал Азат Сулейманов, директор ООО «РЭСТ», Москва. Российская электронная система торгов РЭСТ позволяет минимизировать риски претензий контрольных органов, оперативно проводить закупочные процедуры. Для исполнителей - снижает затратную часть, упрощает работу с закупочной документацией.

В целом, можно сказать, что госконтракты и субсидии являются очень мощным фактором поддержки и функционирования предприятий, однако, не надо забывать о том, что в этом случае должны досконально соблюдаться законы и своевременно и в полном объеме платиться налоги.

Именно развернутому рассмотрению этой темы была посвящена секция «Налоги 2023: новые правила игры – это не шахматы, а Джуманджи»?! Как отметила модератор Юлия Глячкова, руководитель консалтинговой компании «Финанс Консалтинг», член ЗСПП, налоговый консультант, член Палаты Налоговых Консультантов России: «Для безопасности бизнеса, пора разобраться в новых налоговых правилах для того, чтобы отношения с налоговой снова стали понятны как игра в шахматы». Что же изменилось в 2023 году?

Марина Ерохина, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Тюменской области рассказала о том, что я 1 января 2023 года у каждого налогоплательщика появился единый налоговый счёт (ЕНС), куда нужно переводить единый налоговый платёж (ЕНП), включающий почти все налоги, сборы и страховые взносы. ФНС же сама распределяет поступившие средства в счёт исполнения налоговых обязанностей. Спикер отметила, что система электронного модерирования еще пока не до конца отработана и есть некоторые трудности с разнесением информации. При наличии подобных сложностей как предпринимателям, так и физлицам лучше обратиться в налоговый орган для уточнения.

«Единый налоговый счет: о чем забыли авторы законопроекта», как раз отметил Роман Речкин, старший партнёр Юридической фирмы INTELLECT, магистр частного права. Роман подчеркнул, что авторы законопроекта не прописали, кому принадлежат денежные средства на ЕНС (до их списания в счет уплаты налога, сбора) – налогоплательщику или бюджету и, соответственно, распоряжение суммой денежных средств, формирующей положительное сальдо ЕНС (гл. 12 НК). Также непонятно, если денежные средства на ЕНС (до момента списания их в счет уплаты конкретного налога, сбора) принадлежат налогоплательщику, могут ли иные кредиторы обратить на них взыскание? Кроме того, момент зачисления денежных средств на ЕНС и момент уплаты налогов теперь не совпадают. А это, в свою очередь, порождает разные трактовки налоговой и автором проекта о своевременной уплате/не уплате налогов любого назначения.

«Неосмотрительность при выборе контрагента. Тенденции практики применения ст. 54.1» отразила Наталья Буслаева, член ЗСПП, управляющий партнер Юридической компании «Фидес», руководитель практики юридического сопровождения бизнеса, профессиональный медиатор. Предпринимателям очень важно обратить внимание на доказательства умысла:

- отсутствие доказательств прямого общения налогоплательщика с реальной стороной сделки (проведение переговоров, переписка сотрудников, наличие прямых взаимоотношений ранее и т. д.);

- формальность юридического лица;

- явные несоответствия в первичных документах (отгрузка ранее заключения или наступления срока договора, перевозка груза на дальнее расстояние за один день и т. д.);

- применение так называемого «бумажного НДС»; фиктивные финансовые потоки, факты обналичивания денежных средств (их возврат в бизнес путем «закольцовки» операций либо получение личной выгоды бенефициаром бизнеса);

- доказательства подконтрольности «технических компаний» (совпадение IP-адресов).

Юлия Глячкова, модератор, обсудила с участниками тему «Дробление бизнеса. А есть ли выгода?». Дробление бизнеса - использование нескольких организаций и ИП для искусственного перераспределения между ними выручки, имущества или работников с целью налоговой экономии от применения спецрежимов. Пять вопросов для предпринимателя, чтобы понять, попадает ли их бизнес под признаки дробления:

Если на 2, 3 и 4 ответ – «Да», то бизнес подпадает под схему дробления и будет очень пристально рассматриваться налоговым органом.

Если к Вам проявила интерес налоговая то очень важно знать «Как готовится к налоговой проверке». Об этом рассказала Ирина Коврова, член ЗСПП, руководитель ООО «Консалтинг и Аудит», опыт юридической деятельности более 30 лет, в области налогообложения более 14 лет. Общие рекомендации следующие:

- выстаивать налоговую оптимизацию без нарушений закона в соответствии с реальной деловой целью и стратегий развития организации;

- проверять контрагентов тщательно,

- вносить в договоры с контрагентами налоговые оговорки.

- следить за векторами внимания налоговых органов, уделять особое внимание этим направлениям,

- тщательно контролировать документооборот, первичную документацию,

- не обращаться за помощью к сомнительным организациям, в том числе к продавцам бумажного НДС,

- проходить обучающие курсы, семинары.

Ее выступление продолжила Мария Поветкина, адвокат Адвокатской палаты ЯНАО, член ЗСПП, эксперт семейного, наследственного, налогового права, строительного подряда и банкротства с темой «Выездные налоговые проверки. Как ходить на допросы». Самая главная рекомендация – сразу брать с собой профессионалов и готовится к допросу заранее. Совершенно не всегда представитель налоговой хочет Вам навредить или что-то «найти», но давая путанные ответы, противоречивые пояснения или лишние документы (выходящие за рамки испрашиваемого периода и/или не относящиеся к тематике проверки), Вы рискуете навлечь на себя комплекс дополнительных проверочных процедур. Главным выводом можно назвать педантичную точность в оформлении документов в налоговые органы, а потом скрупулезную подготовку «под крылом профессионалов» при походах на допросы.

По окончанию мероприятия модераторы сессий традиционно дарили книжки «Счастье по-тюменски» наиболее активно задающим вопросы предпринимателям. В этих книгах предприниматели, работающие еще с 90-х годов и в настоящее время живо, откровенно с примерами и советами рассказывают о своем бизнесе, взлетах, падениях, ошибках и находках.

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение Юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Омск, ООО «Аспект-М», Тюмень, Арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.

Скачать все презентации выступающих, а также фото Юрнедели – 2023 можно в ТГ канале: https://t.me/tmnlegalweek

Найти подробную информацию о деятельности Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата»:

https://zspp.ru/

https://vk.com/club194186251