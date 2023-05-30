Тюменские спортсмены вернулись с Первенства УрФО с восемью золотыми медалями Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены Тюменской области на Первенстве Уральского Федерального округа по легкой атлетике. Как сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, соревнования прошли в Челябинске среди юношей и девушек в трех возрастных категориях до 16 лет, до 18 лет и до 20 лет.

В категории «До 16 лет» два золота взяла тюменка Арина Ефименко, которая стала лучшей в семиборье и в прыжках в высоту. Еще одно золото в метании копья с результатом 40,77 м завоевала представительница детской юношеской спортивной школы Уватского района Мария Игнатьева. Серебро – у тоболяка Даниила Шмакова в беге на 100 метров.

В категории «До 18 лет» две золотые награды получили Данил Аксенов и Таисия Калинина. Тая выиграла забег на 800 метров, Данил стал лучшим в прыжках в длину, прыгнув на 6,58 метра. Любовь Диева завоевала первое место в метании копья с результатом 35,52 метра. Бронза в беге на 100 метров – у Степана Тушкова с результатом 11.50. Еще две бронзы – у Софьи Кутыпатовой, которая отличилась в прыжках с шестом, и у Софьи Питеровой – в семиборье.

В категории «До 20 лет» золото выиграла Анна Алферова, отличившаяся в семиборье. Еще одна золотая награда – у Арины Розна за метание молота. Бегунья Виктория Кокорина завоевала две серебряные медали в беге на 100 и на 400 метров с барьерами. Результаты тюменки – 16.17 и 1.07.01 соответственно. На втором месте – Анна Парыгина, занявшая второе место в беге на 100 метров с результатом 12.19. Третье место в стометровке – у Тараса Крутикова (11.15), серебряная медаль – у Ангелины Ивановой в беге на 100 метров с барьерами.

По словам исполнительного директора федерации легкой атлетики Тюменской области Максима Важенина, сборная Тюменской области достойно выступила на соревнованиях, особенно юные атлеты.

– В этом году ввели категорию «До 16 лет», и ребята очень переживали, но смогли показать хорошие результаты. На них у нас большие надежды, ведь будущее легкой атлетики Тюменской области в их руках. По результатам соревнований мы отберем тех, кто представит наш регион на первенстве страны, которое пройдет в июне, – отметил Максим Важенин.