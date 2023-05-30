С конца мая 2023 года из Тюмени запустят прямые рейсы в Сочи

Фото: пресс-служба Рощино.

На сайте тюменского аэропорта Рощино открылись продажи билетов на прямой рейс Тюмень – Сочи. Первый борт отправился из аэропорта 29 мая 2023 года.

Стартовала полетная программа авиакомпании Nordwind Airlines из Тюмени в Сочи. Билет на одного человека в обе стороны стоит 17 – 20 тысяч рублей. Один самолет вмещает в себя 293 пассажира.

– Выполнение рейсов будет осуществляться на воздушном судне Airbus А330-300 с частотой 3 раза в неделю, – сообщили в пресс-службе Рощино.

Самолеты станут летать в понедельник, среду и четверг.