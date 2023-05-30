В Турции окончены поиски пропавшей 2 мая тату-мастера из Тюмени Татьяны Чистяковой

Фото: Татьяна Чистякова / социальные сети.

В Турции окончены поиски пропавшей 2 мая тату-мастера Татьяны Чистяковой. Родные девушки сообщили, что она найдена, жива. В социальных сетях родственники тюменки поблагодарили неравнодушных за помощь.

Татьяна несколько лет назад переехала в Турцию из Тюменской области, проживала там и работала. Девушка специализируется на татуировках, последнее время она вела личный дневник на своей странице, записывая все сделанные работы.

Напомним, Татьяна Чистякова обладает тревожностью, у нее может быть частично утрачена память, говорилось в поисковой сводке Турции.