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НовостиПроисшествия30 мая 2023 5:15

В Тюмени квартирант рассказал следователям, как зарезал пенсионерку

Молодой человек в съемной квартире на Самарцева нанес пенсионерке 7 ударов ножом
Серафима Краснова
Молодой человек в съемной квартире на Самарцева нанес пенсионерке 7 ударов ножом в область шеи и грудной клетки.

Молодой человек в съемной квартире на Самарцева нанес пенсионерке 7 ударов ножом в область шеи и грудной клетки.

Фото: Татьяна Коркина

Подозреваемый в убийстве пенсионерки Галины Шабалиной раскрыл подробности ужасной расправы. Следователи предъявили обвинение 26-летнему жителю Тюмени в совершении убийства.

По данным следствия, 26 мая ранним утром молодой человек, находясь в съемной квартире, расположенной на улице Самарцева, во время проверки 75-летней собственницей жилья электросчетчиков, взял нож и без особой причины нанес ей не менее 7 ударов в область шеи и грудной клетки.

– От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте. С целью сокрытия следов мужчина выбросил мобильный телефон и вещи потерпевшей в мусорный бак, расположенный рядом с домом, а сам в тот же день улетел в город Салехард, где в скором времени по подозрению в убийстве женщины был задержан. В настоящее время он доставлен в Тюмень, – рассказали редакции в Следственном комитете.

Сейчас следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до суда.